«Man muss kein Mathe-Genie sein» Aargauer Kantonspolizei verrät den Bussen-Lifehack

Die runden Tafeln sind ein entscheidender Hinweis, sagt Marco Roduner in einem witzigen Video der Kantonspolizei Aargau, das gerade in den sozialen Medien für einige Lacher sorgt. Im Interview mit Blick erklärt er, was das Ziel der Kampagne ist.