Bei voller Fahrt LKW schiebt unbemerkt Mercedes vor sich her

Am 21. Septmeber spielte sich auf einer Autobahn in der chinesischen Provinz Sichuan eine merkwürdige Szene ab. Ein LKW schiebt bei voller Fahrt einen Mercedes vor sich her und scheint es nicht zu bemerken. Glücklicherweise bleibt der Fahrer unverletzt.