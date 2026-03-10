DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Am Mittwoch gibt Fusaro ihren ESC-Song bekannt
Teaser-Video auf Instagram
Am Mittwoch gibt Fusaro ihren ESC-Song bekannt
Veronica Fusaro stellt am Mittwochmittag den Schweizer Beitrag für den ESC 2026 vor. Laut Informationen könnte es ein Song von ihrem Album «Looking for Connection» sein.
Publiziert: 11:52 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen