Am Mittwoch gibt Fusaro ihren ESC-Song bekannt

Veronica Fusaro stellt am Mittwochmittag den Schweizer Beitrag für den ESC 2026 vor. Laut Informationen könnte es ein Song von ihrem Album «Looking for Connection» sein.
Publiziert: 11:52 Uhr
