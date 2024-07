Folge 2 von «Achtung, Reto, los!» Scherrer bricht wegen Höhenangst Interview mit Adela Smajic ab

Reto Scherrer geht in seiner Sendung «Achtung, Reto, los!» an seine Grenzen. Trotz Höhenangst wagt er sich mit Ex-«Bachelorette» Adela Smajic auf eine Drehleiter der Feuerwehr in 30 Metern Höhe. Lange dauert das Interview jedoch nicht.