Einblick mit Steffi Buchli zum Tag der Frau «Auch ein Frauenhirn kann ein Offside verarbeiten»

Am 8. März ist der internationale Tag der Frau. Steffi Buchli teilt in diesem Video ihre Erfahrungen im Journalismus in Bezug auf das Frau sein, sie erklärt, wieso Pippi Langstrumpf ihr Idol ist und macht Frauen Mut.

Publiziert: 13:00 Uhr | Aktualisiert: 13:05 Uhr