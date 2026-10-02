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Video aufgetaucht
Co-Pilot wird auf Bahre rausgetragen

Am Mittwoch kam es an Bord einer Maschine von Dubai nach Tel Aviv ist es zu einem gewaltsamen Zwischenfall im Cockpit. Jetzt ist ein Video des als Helden gefeierten Piloten aufgetaucht.
Publiziert: 08:16 Uhr
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