Nach den sensationellen Leistungen von Swiss-Ski an der Alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm mit dem Gewinn des Medaillenspiegels steht mit der Weltmeisterschaft der Freestyle-Profis in St. Moritz gleich das nächste Wintersport-Highlight auf dem Programm.

Im Freeski, Snowboard, Skicross, Aerials und Moguls sammelte die Schweiz bis und mit der letzten WM von 2023 exakt 80 Medaillen (26x Gold, 29x Silber, 25x Bronze). Die Profis auf dem Snowboard waren dabei mit total 47 Edelmetallen für den Löwenanteil der Ausbeute verantwortlich und stellten dies auch an der letzten Austragung von 2023 in Bakuriani mit sechs von zehn Medaillen unter Beweis.

Die anderen vier sammelte man im Freeski (2), Skicross und Aerials (je 1). Mit Mathilde Gremaud, Julie Zogg und Noé Roth treten dieses Jahr gleich drei Weltmeisterinnen und Weltmeister an und zählen dadurch zu den grossen Hoffnungen auf Schweizer Edelmetall.