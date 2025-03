Schweizer Curlerinnen stehen im WM-Final

Die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni spielen an der WM in Uijeongbu in Südkorea nach einem 4:2-Sieg gegen China um den Titel.

Lange läuft nicht viel, umso spannender ist die Schlussphase. Selina Witschonke, Carole Howald, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz liegen vor dem zehnten und letzten End 3:2 vorne, jedoch haben die überraschend in die Halbfinals vorgestossenen Chinesinnen den Vorteil des letzten Steins.

Vor dem letzten Stein von Pätz liegen drei Steine der Asiatinnen näher zum Zentrum. Die 35-Jährige ist also gefordert und beweist einmal mehr ihre Nervenstärke. Die Schweizerinnen haben drei Optionen, Pätz entscheidet sich für den Double-Takeout und dieser gelingt perfekt, sodass das Team des CC Aarau Shot liegt. In der Folge gerät der letzte Stein von Wang Riu viel zu kurz, und die Schweizerinnen können aufatmen.

Die Frauen des CC Aarau schaffen den sechsten Finaleinzug in Serie an einer WM an – vor der letztjährigen Silbermedaille haben sie viermal hintereinander Gold geholt.

Nun kommt es am Sonntagmorgen Schweizer Zeit zur Neuauflage des letztjährigen Finals, da sich im anderen Halbfinal Kanada gegen Gastgeber Südkorea 6:5 nach Zusatzend durchgesetzt hat. Für die Schweizerinnen ist Revanche angesagt, verpassten sie doch 2024 mit einer 5:7-Finalniederlage die fünfte WM-Goldmedaille in Serie. Auch die Partie in der Vorrunde in Uijeongbu ging gegen die Nordamerikanerinnen verloren, und zwar 6:7 nach Zusatzend. Es war für die Schweizerinnen die bisher einzige Niederlage an dieser WM. (SDA)