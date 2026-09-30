Golubic meistert Starthürde in Peking souverän

Viktorija Golubic startet siegreich ins Masters von Peking. Die Schweizerin gewinnt in zwei Sätzen gegen die Amerikanerin Elvina Kalieva.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Erfolgreicher Auftakt für Viktorija Golubic (33, WTA 67) ins Masters-1000-Turnier in Peking (China). Die Schweizerin löst ihre erste Aufgabe souverän. In knapp 90 Minuten schlägt sie die Amerikanerin Elvina Kalieva (23, WTA 117) mit 6:3, 6:1.

In beiden Sätzen nimmt Golubic ihrer Gegnerin, die als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht ist, dreimal den Aufschlag ab. Im Startsatz kassiert sie aber zweimal umgehend das Rebreak. Erst im dritten Anlauf lässt sie sich den Vorsprung nicht mehr nehmen und verwertet anschliessend ihren ersten Satzball. Im zweiten Durchgang läufts besser. Mit einem Doppelbreak zieht Golubic auf 4:0 davon, ehe Kalieva ihr einziges Game holt. Mit dem dritten Matchball beendet Golubic die Partie.

Für Golubic ist das Masters in China das erste Turnier seit Ende August und ihrem Erstrunden-Out an den US Open. In der 2. Runde trifft sie mit Peyton Stearns (24, WTA 36) erneut auf eine Amerikanerin. Dann greift auch die zweite Schweizerin ins Turniergeschehen ein. Belinda Bencic (29, WTA 12) trifft nach einem Freilos zum Auftakt entweder auf die Chinesin Yushan Shao (17, WTA 752) oder die Russin Anastasia Zakharova (24, WTA 110).