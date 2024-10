Teichmanns Gegnerin kann nicht zum Duell antreten. Foto: Pascal Muller/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Jil Teichmann erreicht beim WTA-250-Turnier in Merida in Mexiko kampflos die Viertelfinals. Die Seeländerin profitiert vom Rückzug der Australierin Ajla Tomljanovic.

Letztmals so weit in einem WTA-Turnier war Teichmann (WTA 153) vor 15 Monaten gekommen. Damals verlor sie in Iasi in Rumänien im Viertelfinal gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu.

Nächste Gegnerin in Merida wird entweder die Amerikanerin Ann Li (WTA 111) oder die Kroatin Antonia Ruzic (WTA 165) sein.