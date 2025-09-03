Félix Auger-Aliassime erreicht den Halbfinal der US Open nach einem Sieg gegen Alex de Minaur. Der Australier muss damit weiter auf seine erste Halbfinal-Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier warten.

1/5 Auger-Aliassime setzt sich im Viertelfinal gegen Riedi-Bewzinger Alex de Minaur durch. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Félix Auger-Aliassime steht zum zweiten Mal beim US Open im Halbfinal. Der 25-jährige Kanadier setzt sich in New York gegen den Australier Alex De Minaur in vier Sätzen mit 4:6, 7:6 (9:7), 7:5 und 7:6 (7:4) durch, dessen Viertelfinal-Fluch damit anhält.

In seinem ersten Grand-Slam-Viertelfinal seit den Australian Open 2022 hat Auger-Aliassime die besseren Nerven und vor allem den besseren Service als sein Gegenspieler. Während der Québécois in den entscheidenden Momenten den einen oder anderen einfachen Punkt mit seinem Aufschlag macht, ist für De Minaur der Service speziell in den letzten beiden Sätzen eher eine Belastung.

Beiden Spielern ist der Druck in diesem Viertelfinal anzumerken. Auger-Aliassime, derzeit die Nummer 27 der Welt, konnte zuletzt nicht mehr an frühere Leistungen anknüpfen. Für ihn, der schon seit den Junioren grosse Erwartungen weckt, ist das Turnier in New York eine kleine sportliche Wiedergeburt. Weiter geht es für ihn im Halbfinal gegen einen Italiener, den Sieger des Duells Jannik Sinner (ATP 1) gegen Lorenzo Musetti (ATP 10).

De Minaurs Viertelfinal-Fluch an Grand-Slam-Turnieren

De Minaur, der im Achtelfinal den Zürcher Leandro Riedi sicher bezwungen hatte, stand bereits zum sechsten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier in der Runde der letzten acht und wartet noch immer auf seinen ersten Halbfinal.

Dass er am Mittwoch seinen ersten Satz in einem Major-Viertelfinal gewonnen hat, dürfte kein Trost sein. Immerhin, die Konstanz spricht für den Weltranglisten-Achten aus Sydney: Bei den letzten sieben Majors erreichte er fünfmal den Viertelfinal.