Stan Wawrinka steht beim ATP-Turnier von Stockholm in den Viertelfinals. Der Waadtländer schlägt den Spanier Alejandro Davidovich-Fokina nach grossem Kampf in drei Sätzen.

Stan Wawrinka gewinnt erstmals in diesem Jahr zwei Spiele an einem Turnier Foto: Andy Wong

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Wawrinka begann überzeugend und servierte stark. In seinen ersten vier Aufschlagspielen gab der 39-Jährige lediglich drei Punkte ab und breakte Davidovich-Fokina im siebten Game zu null. Diesen Vorteil gab Wawrinka im ersten Satz nicht mehr preis und verwertete nach einer guten halben Stunde seinen dritten Satzball.

Auch wenn er in der Folge bei eigenem Service mehr kämpfen musste, brachte Wawrinka seine Aufschlagspiele durch. Bis sich sein 25-jähriger Gegner im achten Game des zweiten Satzes seine erste Chance auf einen Servicedurchbruch erspielte – und diese prompt nutzte.

Im Entscheidungssatz kämpfte sich Wawrinka in gewohnter Manier zurück, nachdem er gleich sein erstes Aufschlagspiel hatte abgeben müssen. Auf das postwendende zweite Break des Spaniers fand der Lausanner erneut eine Antwort und verwertete mit seinem dritten Break in diesem Satz seinen ersten Matchball nach 134 Minuten.

Damit hat Wawrinka erstmals in diesem Jahr zwei Partien in Folge gewonnen, was ihm die Rückkehr in die Top-200 der Welt ermöglicht. In der nächsten Runde trifft Wawrinka entweder auf den Russen Andrej Rublew oder den Franzosen Alexandre Muller.