Ärger in Shanghai Schiedsrichter-Fehler kostet Wawrinka womöglich den Sieg

Mit einer Wildcard ausgestattet spielt Wawrinka an den Shanghai Masters in der zweiten Runde gegen den Italiener Flavio Cobolli. In einem engen Match geht es um jeden Punkt – blöd nur, wenn der Schiedsrichter den Überblick über den Spielstand verliert.