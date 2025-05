Ski-Stars geniessen ihre Ferien Sonne, Strand und eine emotionale Hochzeit

Monatelang sind die Ski-Stars in der Kälte unterwegs. Nach dem Saisonende zieht es sie deswegen oft in die Wärme. So verbringen sie ihre Ferien.

