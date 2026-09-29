DE
FR
Abonnieren

Notfallplan für unsere Speed-Stars?
Von Allmen und Co. droht ein grosses Schnee-Problem

Den Alpin-Stars schmilzt auf den europäischen Gletschern langsam, aber sicher der Schnee weg. Muss die sportliche Leitung von Swiss-Ski in dieser Woche den Notfallplan auspacken?
Publiziert: 13:36 Uhr
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Kommentieren
1/6
Franjo von Allmen hat die letzten Wochen zusammen mit seinen Teamkollegen bei guten Bedingungen in Chile trainiert.
Foto: Benjamin Soland
RMS_Portrait_AUTOR_1182 (1).JPG
Marcel W. PerrenReporter Sport

Der sommerlich anmutende Herbst könnte für die Schweizer Abfahrer eine monströse Zusatzrunde mit vielen Reisestrapazen zur Folge haben. Doch der Reihe nach.

Am letzten Samstag ist die Truppe um Olympia-Held Franjo von Allmen (25) nach einem dreiwöchigen Schnee-Camp in Chile in die Schweiz zurückgekehrt. In dieser Woche kommen die Speed-Stars genau wie die Techniker an der Werbewoche in Dübendorf ZH ihren Verpflichtungen gegenüber den Verbandssponsoren nach. Im Oktober soll dann das Abfahrts- und Super-G-Training auf dem Theodulgletscher oberhalb von Zermatt fortgesetzt werden. Doch ob dieser Plan in die Tat umgesetzt werden kann, ist unsicher.

Der Grund: Wegen der anhaltend hohen Temperaturen liegt selbst am Fusse vom Matterhorn nur noch wenig Schnee. Deshalb hat Swiss-Ski-Herrenchef Tom Stauffer mit seinem Speed-Boss Reto Nydegger einen aussergewöhnlichen Plan B erstellt: «Wenn es auf dem Gletscher in Zermatt nicht bald Neuschnee gibt, müssen wir wohl oder übel zurück nach Chile fliegen. Dort gibt es derzeit im Gegensatz zu Europa immer noch genug Schnee.»

Ohne Ski abgereist

Auf diesen Notfallplan ist auch die Tatsache zurückzuführen, dass die Schweizer letzten Freitag ohne ihre Ski aus Südamerika abgereist sind. «Für den Fall, dass wir tatsächlich fürs Training zurückkehren müssen, haben wir unser Material vorerst im Cargo-Lager in Chile deponiert», erklärt Nydegger.

Mehr zum Schweizer Skiteam
Eine Muskelverletzung hat Marco Odermatts Trainingsplan durcheinandergebracht.
Mit Video
«Pause war nicht schlecht»
Gute Nachrichten für Ski-Star Odermatt nach Verletzung
20260322125905413.jpg
«Schritt nach vorne gemacht»
Von Allmen verblüfft mit Testergebnissen in der Vorbereitung
Im kommenden Winter findet im Wallis die WM statt – ein gutes Omen für «FvA».
Mit Video
Von Allmen macht heisse Ansage
«Man kann mich auf der WM-Strecke schon schlagen, aber ...»
Odi-Janka.jpg
Mit Video
Ski-Legende Janka
«Odermatt kann eigentlich nur verlieren»
15_Odermatt4_Zermatt2026_65A9398.jpg
Mit Video
Schneetraining in Südamerika
Von Allmen lässts krachen – Odermatt wieder auf Kurs
Delio Kunz (l.) und Franjo von Allmen sind ziemlich beste Freunde.
«Ein echter Glücksfall»
Olympia-Held von Allmen zeigt seine «Folterkammer»

Der Entscheid, ob der Erfolgstrainer mit seinen hochkarätigen Schützlingen für die weitere Saisonvorbereitung in der Schweiz bleibt oder eben doch ein weiteres Mal nach Chile fliegen muss, wird am Donnerstag dieser Woche getroffen. Nach einem Telefonat mit dem Meteorologen seines Vertrauens hat Nydegger Hoffnung getankt, dass er seinen Athleten die 18‑stündige Flugreise über Paris nach Santiago de Chile ersparen kann. «Der Meteorologe geht davon aus, dass es in der Matterhorn-Region kälter wird und am kommenden Wochenende zehn Zentimeter Neuschnee fallen. Damit wäre uns schon sehr geholfen.»

Odermatt hat anderen Plan

Sicher ist bereits jetzt, dass Marco Odermatt (wird am 8. Oktober 29 Jahre alt) bis zum Weltcup-Auftakt in Sölden (Ö) keine lange Reise tätigen wird. Während die Abfahrer um diese Jahreszeit in Europa abseits von Zermatt keine geeignete Trainingspiste finden, bieten sich für das Riesenslalom-Training in der näheren Umgebung mehrere Optionen an. «Wir prüfen derzeit die Pisten auf der Diavolezza, im Südtiroler Schnalstal sowie im Pitztal. Vielleicht werden wir auch auf dem Rennhang in Sölden trainieren können, allerdings erst in zwei Wochen», erläutert Riesen-Co-Trainer Renzo Valsecchi.

Den ersten Weltcup-Riesenslalom im WM-Winter werden die Männer am 25. Oktober bestreiten, die Speed-Spezialisten haben bis zu ihrem ersten Ernstkampf noch bis zum 28. November (Super-G in Copper Mountain) Zeit. Der Auftakt in die Abfahrtssaison erfolgt am 3. Dezember in Beaver Creek (USA).

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen