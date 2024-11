«Erschreckender Talentrückgang» – ÖSV-Alpinchef schlägt Alarm

Wie steht es um die Zukunft des österreichischen Skisports? ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl warnt in der Tiroler Tageszeitung vor dem drastischen Rückgang an Nachwuchstalenten. Kämpften früher bis zu 150 Teilnehmer in sogenannten Landescups um Punkte, sind es heute nur noch 30 bis 50 junge Skifahrer. «Diese Zahlen sind erschreckend», sagt Mandl und findet in gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre einen möglichen Grund.

Steigende Kosten und weitere Faktoren würden es der breiten Bevölkerung erschweren, in den Sport einzusteigen. Dadurch werde die Hemmschwelle, in den Skisport einzusteigen, immer grösser. Folgerichtig werde es auch «immer schwieriger, die Leute in die Leistungsschiene zu bringen. Es gehen daher viele Talente verloren», so Mandl.