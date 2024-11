Ösi-Slalom-Ass vor langersehntem Comeback

Am 16. Januar 2022 bestritt Christian Hirschbühl (34) in Wengen BE seinen letzten Slalom. Bei einem spektakulären Sturz verletzte er sich schwer. Er verlor beide Ski und zog sich im Skischuh nicht nur einen komplizierten Knöchelbruch zu, sondern auch einen Schienbeinbruch.

Eigentlich wollte er im März in Kranjska Gora (Slo) sein Comeback geben. Das Rennen wurde wegen Regens abgesagt. Nun steht der österreichische Slalom-Spezialist endlich vor seiner Rückkehr in den Weltcup. Über 1000 Tage nach seinem Sturz wird er am 17. November in Levi (Fi) am Start stehen, wie der österreichische Skiverband mitteilt.

Gibt in Levi sein Comeback: Christian Hirschbühl. Foto: keystone-sda.ch

Die Vorfreude bei ihm ist gross. «Die fast dreijährige Leidenszeit scheint ein Ende zu haben, was m ich persönlich sehr freut», wird Hirschbühl zitiert. «Denn lange Zeit sah es nicht danach aus, dass ich wieder wettkampfmässig Skirennen fahren kann.» Sein verletztes Bein fühle sich soweit stabil an, er habe keine Schmerzen beim Fahren und fühle sich körperlich und mental fit und bereit für die Rückkehr.