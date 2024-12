Vonn für den Weltcup qualifiziert

Am Wochenende hat Lindsey Vonn (40) die ersten Rennen auf dem Weg zurück in den Weltcup absolviert. Auf FIS-Stufe fuhr sie in der Abfahrt auf die Plätze 24 und 27, im Super-G klassierte sie sich als 24. und 19.

Resultate, die reichen, um ihrem Comeback einen weiteren Schritt näherzukommen. «Nun ... ich habe mich offiziell für den Weltcup qualifiziert!!», schreibt die Amerikanerin auf Instagram. Und fügt an: «Die Rennen an diesem Wochenende haben so viel Spass gemacht und waren eine grossartige Trainingsmöglichkeit.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sie weiss aber auch, dass sie noch viel Arbeit vor sich hat. «Ich habe noch einiges zu tun», so Vonn. «Aber das ist ein grosser Schritt in meiner Entwicklung.» Für ihre Rückkehr in den Weltcup peilt die Ski-Queen die Rennen kurz vor Weihnachten in St. Moritz GR (21./22. Dezember) an. Vorher wird sie womöglich am Wochenende in Beaver Creek (USA) als Vorfahrerin eingesetzt.