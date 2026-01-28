DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Ski
Ski: Meillard scheidet beim Nacht-Slalom in Schladming aus
Nach grüner Zwischenzeit
Meillard scheidet in der Schladming-Entscheidung aus
Enttäuschung für Loic Meillard am Tag nach seinem überragenden Riesenslalom-Sieg in Schladming. Beim Slalom scheidet Meillard mit bester Zwischenzeit aus.
Publiziert: 21:56 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen