Nach grüner Zwischenzeit
Meillard scheidet in der Schladming-Entscheidung aus

Enttäuschung für Loic Meillard am Tag nach seinem überragenden Riesenslalom-Sieg in Schladming. Beim Slalom scheidet Meillard mit bester Zwischenzeit aus.
Publiziert: 21:56 Uhr
