DE
FR
Abonnieren

Mit Helikopter abtransportiert
Möller stürzt heftig im Abfahrtstraining

Beim ersten Training zur Olympia-Abafahrt stürzt Fredrik Möller. Der Norweger muss per Helikopter abtransportiert werden.
Publiziert: vor 24 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen