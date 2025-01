Marco Odermatt und Matthias Mayer.

Die besten Skifahrerinnen und -fahrer stürzen sich seit Ende Oktober wieder waghalsig die Pisten hinunter und jagen dabei Punkte für die Disziplinenwertungen, um dem grossen Ziel eines Gesamtweltcupsieges näherzukommen. Bis dahin ist es jedoch ein weiter Weg. Wer sich wo im Rennen um die Auszeichnung als Nummer 1 befindet, siehst du jederzeit in unten stehenden Ranglisten.

Fis Ski Weltcup Wengen 2025

Zehntausende Fans strömten am letzten Wochenende nach Wengen BE, um an den legendären Lauberhornrennen dabei zu sein. Hier kann man die aktuelle Ranking-Liste sehen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wiederholen Odermatt und Gut-Behrami ihr Kunststück?

Vergangenes Jahr hatte die Schweiz als Skination allen Grund zur Freude. Bei den Männern fuhr Marco Odermatt mit fast 900 Punkten Vorsprung überlegen zum Sieg in der Gesamtwertung. Mit Loïc Meillard auf Rang 2 fuhr ein weiterer Schweizer ganz vorne mit, wobei die beiden Swiss-Ski-Athleten die einzigen Fahrer waren, die mehr als 1'000 Punkte sammelten (Odermatt 1'947, Meillard 1'073).

Foto: keystone-sda.ch

Auch die Frauen um Leaderin Lara Gut-Behrami wussten zu überzeugen. Zwar war die Tessinerin die einzige Schweizerin in den Top-7 und hatte in Federica Brignone und Mikaela Shiffrin zwei äusserst starke Konkurrentinnen, schlussendlich gewann jedoch auch sie mit einem Vorsprung von 135 Punkten den Gesamtweltcup (Total 1'716 Punkte).

Zudem liess die Schweiz auch in der Nationenwertung keine Zweifel aufkommen. Ausser im Slalom, wo man sich Österreich mit exakt 400 Zählern geschlagen geben musste, holte man in jeder Disziplin den Sieg. So betrug der Vorsprung auf Österreich am Ende der Saison fast 1'600 Punkte.

Wie sich das Duo und weitere Athletinnen und Athleten aus dem Schweizer Lager auf dieser Mission schlagen, erfährst du jederzeit in den Ranglisten oben.