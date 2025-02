«Alles geili Sieche» Von Allmen mimt bei Medaillenzeremonie den Party-Animator

Die erste Austragung der Team-Kombination an der Ski-WM war für das Schweizer Team ein voller Erfolg. Bei den Männer gehen sämtliche Medaillen in die Schweiz. An der Medaillen-Feier zeigt Doppel-Weltmeister Franjo von Allmen seine Partylaune.

Publiziert: 18:58 Uhr