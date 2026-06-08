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Erstmals ganz oben
Frank stürmt in Schwing-Jahreswertung an die Spitze

Mit gleich drei Kantonalen läuteten die Schwinger letztes Wochenende den Juni ein und sammelten nicht nur fleissig Kränze, sondern auch Punkte für die Jahreswertung. Ende Mai noch auf Platz 3, grüsst Marius Frank nach den jüngsten Festen nun von ganz oben.
Publiziert: 08.06.2026 um 11:30 Uhr
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Aktualisiert: vor 45 Minuten
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Marius Frank übernimmt erstmals die Führung in der Jahreswertung 2026.
Foto: Benjamin Soland

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kilchberger Schwinget am 5. September als Saisonhöhepunkt
  • Punkte für Jahreswertung abhängig von Festtyp und Gegnerklasse
  • Meiste Zähler für Sieg an eidgenössischen Anlässen wie Kilchberger oder ESAF
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Bis zum Saisonhighlight vom 5. September, das dieses Jahr der Kilchberger Schwinget ist, dauerts noch mehrere Monate. Bis dahin stehen Woche für Woche Berg-, Teilverbands- und Kantonalfeste an, an denen nebst Kränzen auch Punkte für die «Schlussgang»-Wertung, offizielle Jahrespunkteliste des Schwingerverbandes, verteilt werden. So auch am vergangenen Wochenende, an dem Marius Frank mit Blick auf die Rangliste der grosse Sieger war.

Die aktuelle Jahreswertung 2026 mit den besten 50 Schwingern

  1. Frank Marius: 120 Punkte
  2. Alpiger Nick: 115 Punkte
  3. Voggensperger Lars: 112 Punkte
  4. Lüscher Sinisha: 105 Punkte
  5. Ott Damian: 101 Punkte
  6. Odermatt Adrian: 100 Punkte
  7. Gwerder Michael: 99 Punkte
  8. Roth Tim: 96 Punkte
  9. Bieri Marcel: 93 Punkte
  10. Heinzer Lukas: 86 Punkte
  11. Bissig Lukas: 84 Punkte
  12. Lang Sven: 84 Punkte
  13. Heinzer Benno: 83 Punkte
  14. Doppmann Urs: 81 Punkte
  15. Kramer Lario: 81 Punkte
  16. Moser Michael: 80 Punkte
  17. Reichmuth Roland: 80 Punkte
  18. Giger Samuel: 78 Punkte
  19. Schönbächler Martin: 78 Punkte
  20. Thöni Reto: 78 Punkte
  21. Collaud Romain: 77 Punkte
  22. Scherz Valentin: 77 Punkte
  23. Walther Adrian: 77 Punkte
  24. Bruhin Fredi: 75 Punkte
  25. Orlik Armon: 75 Punkte
  26. Schneider Domenic: 75 Punkte
  27. Habegger Andrin: 74 Punkte
  28. Steffen Gustav: 74 Punkte
  29. Appert Silvan: 72 Punkte
  30. Hügli Kaj: 71 Punkte
  31. Kämpf Bernhard: 68 Punkte
  32. Schurtenberger Sven: 68 Punkte
  33. Amrhyn Jonas: 67 Punkte
  34. Glutz Jonas: 67 Punkte
  35. Lustenberger Marc: 67 Punkte
  36. Betschart Patrick: 66 Punkte
  37. Staub Severin: 66 Punkte
  38. Orlik Curdin: 65 Punkte
  39. Schwegler Dominik: 65 Punkte
  40. Grab Martin: 64 Punkte
  41. Schmutz Simon: 64 Punkte
  42. Aebersold David: 63 Punkte
  43. Gasser Dominik: 63 Punkte
  44. Hiltbrunner Fabio: 63 Punkte
  45. Troxler Jonas: 63 Punkte
  46. Wandeler Roman: 63 Punkte
  47. Zemp Christian: 61 Punkte
  48. Thöni Ivan: 60 Punkte
  49. Aeschbacher Matthias: 59 Punkte
  50. Scherrer Fabian: 59 Punkte
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Eidgenössische Anlässe als Punkteschlager, doch auch Berg- und Teilverbandsfeste lohnen sich besonders

Wie beim Tennis fliessen nicht alle Turniere beziehungsweise Kranzfeste in die Wertung ein, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Normalerweise sind es die besten sieben, 2026 aufgrund des Kilchbergers jedoch acht. Die meisten Punkte (42) gibts denn auch wenig überraschend bei einem Sieg am Kilchberger oder anderen eidgenössischen Anlässen (ESAF, Unspunnen, Kilchberger, Jubiläum usw.). Wem es «nur» zum Kranzgewinn reicht oder sich bei eidgenössischen Anlässen innerhalb der fiktiven Kranzquote befindet, erhält immerhin noch 27 Punkte.

Davon abgesehen lohnen sich auch Berg- und Teilverbandsfeste, deren Sieg ebenfalls mit 27 Zählern vergütet wird. Für einen Kranz gibts 18, gleich viel wie für einen Sieg an einem Kantonal-/Gauverbandsfest. Mit zwölf Punkten wird dabei ein Kranz honoriert.

Zusätzliche Punkte gibts je nachdem, auf welche «Gegnerklasse» ein Schwinger trifft. Dies wird über die Anzahl Sterne auf dem Notenblatt gekennzeichnet. Pro Stern neben dem Namen des Gegners erhält man einen Punkt, wobei ein Stern einen Kranzgewinner eines Kantonalen markiert. Zwei Sterne erhält, wer einen Kranz bei einem Teilverbands- oder Bergkranzfest gewinnen konnte. Die höchste Anzahl Sterne beträgt drei und wird nur an eidgenössische Kranzgewinner vergeben.

Sollten am Ende einer Saison zwei oder mehr Schwinger dieselbe Anzahl Punkte aufweisen, kommt ein simpler Schlüssel zum Zug. In ungeraden Jahren wird alphabetisch von Z bis A bevorzugt, in geraden Jahren von A bis Z.

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