Mit gleich drei Kantonalen läuteten die Schwinger letztes Wochenende den Juni ein und sammelten nicht nur fleissig Kränze, sondern auch Punkte für die Jahreswertung. Ende Mai noch auf Platz 3, grüsst Marius Frank nach den jüngsten Festen nun von ganz oben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kilchberger Schwinget am 5. September als Saisonhöhepunkt

Punkte für Jahreswertung abhängig von Festtyp und Gegnerklasse

Meiste Zähler für Sieg an eidgenössischen Anlässen wie Kilchberger oder ESAF

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Bis zum Saisonhighlight vom 5. September, das dieses Jahr der Kilchberger Schwinget ist, dauerts noch mehrere Monate. Bis dahin stehen Woche für Woche Berg-, Teilverbands- und Kantonalfeste an, an denen nebst Kränzen auch Punkte für die «Schlussgang»-Wertung, offizielle Jahrespunkteliste des Schwingerverbandes, verteilt werden. So auch am vergangenen Wochenende, an dem Marius Frank mit Blick auf die Rangliste der grosse Sieger war.

Die aktuelle Jahreswertung 2026 mit den besten 50 Schwingern

Frank Marius: 120 Punkte Alpiger Nick: 115 Punkte Voggensperger Lars: 112 Punkte Lüscher Sinisha: 105 Punkte Ott Damian: 101 Punkte Odermatt Adrian: 100 Punkte Gwerder Michael: 99 Punkte Roth Tim: 96 Punkte Bieri Marcel: 93 Punkte Heinzer Lukas: 86 Punkte Bissig Lukas: 84 Punkte Lang Sven: 84 Punkte Heinzer Benno: 83 Punkte Doppmann Urs: 81 Punkte Kramer Lario: 81 Punkte Moser Michael: 80 Punkte Reichmuth Roland: 80 Punkte Giger Samuel: 78 Punkte Schönbächler Martin: 78 Punkte Thöni Reto: 78 Punkte Collaud Romain: 77 Punkte Scherz Valentin: 77 Punkte Walther Adrian: 77 Punkte Bruhin Fredi: 75 Punkte Orlik Armon: 75 Punkte Schneider Domenic: 75 Punkte Habegger Andrin: 74 Punkte Steffen Gustav: 74 Punkte Appert Silvan: 72 Punkte Hügli Kaj: 71 Punkte Kämpf Bernhard: 68 Punkte Schurtenberger Sven: 68 Punkte Amrhyn Jonas: 67 Punkte Glutz Jonas: 67 Punkte Lustenberger Marc: 67 Punkte Betschart Patrick: 66 Punkte Staub Severin: 66 Punkte Orlik Curdin: 65 Punkte Schwegler Dominik: 65 Punkte Grab Martin: 64 Punkte Schmutz Simon: 64 Punkte Aebersold David: 63 Punkte Gasser Dominik: 63 Punkte Hiltbrunner Fabio: 63 Punkte Troxler Jonas: 63 Punkte Wandeler Roman: 63 Punkte Zemp Christian: 61 Punkte Thöni Ivan: 60 Punkte Aeschbacher Matthias: 59 Punkte Scherrer Fabian: 59 Punkte

Eidgenössische Anlässe als Punkteschlager, doch auch Berg- und Teilverbandsfeste lohnen sich besonders

Wie beim Tennis fliessen nicht alle Turniere beziehungsweise Kranzfeste in die Wertung ein, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Normalerweise sind es die besten sieben, 2026 aufgrund des Kilchbergers jedoch acht. Die meisten Punkte (42) gibts denn auch wenig überraschend bei einem Sieg am Kilchberger oder anderen eidgenössischen Anlässen (ESAF, Unspunnen, Kilchberger, Jubiläum usw.). Wem es «nur» zum Kranzgewinn reicht oder sich bei eidgenössischen Anlässen innerhalb der fiktiven Kranzquote befindet, erhält immerhin noch 27 Punkte.

Davon abgesehen lohnen sich auch Berg- und Teilverbandsfeste, deren Sieg ebenfalls mit 27 Zählern vergütet wird. Für einen Kranz gibts 18, gleich viel wie für einen Sieg an einem Kantonal-/Gauverbandsfest. Mit zwölf Punkten wird dabei ein Kranz honoriert.

Zusätzliche Punkte gibts je nachdem, auf welche «Gegnerklasse» ein Schwinger trifft. Dies wird über die Anzahl Sterne auf dem Notenblatt gekennzeichnet. Pro Stern neben dem Namen des Gegners erhält man einen Punkt, wobei ein Stern einen Kranzgewinner eines Kantonalen markiert. Zwei Sterne erhält, wer einen Kranz bei einem Teilverbands- oder Bergkranzfest gewinnen konnte. Die höchste Anzahl Sterne beträgt drei und wird nur an eidgenössische Kranzgewinner vergeben.

Sollten am Ende einer Saison zwei oder mehr Schwinger dieselbe Anzahl Punkte aufweisen, kommt ein simpler Schlüssel zum Zug. In ungeraden Jahren wird alphabetisch von Z bis A bevorzugt, in geraden Jahren von A bis Z.