Verletzung zwingt Eidgenossen zu Pause

Mitte März hat Roger Rychen (33) voller Vorfreude seine Saisonplanung bekanntgegeben. Nun wird sie, noch bevor kommendes Wochenende die Kranzfest-Saison beginnt, über den Haufen geworfen. «Leider muss ich aufgrund einer Verletzung eine kleine Zwangspause einlegen und verzichte daher auf die Teilnahme der kommenden Schwingfeste», ​​schreibt er auf Instagram.​​ Details zur Verletzung verrät er nicht.

Roger Rychen muss den Start in die Saison verschieben. Foto: Benjamin Soland

Eigentlich hätte er an diesem Sonntag am Eschenberg-Schwinget in Winterthur teilnehmen wollen. Dieses findet nun ohne den Glarner Eidgenossen statt. Der nächste Einsatz ist erst für den 25. Mai beim St. Galler Kantonalen geplant – Rychens Worten ist zu entnehmen, dass wohl auch dieses ohne ihn über die Bühne gehen wird.

Trotz Rückschlag bleibt Rychen zuversichtlich. «Ich bin aber positiv gestimmt, dass ich bald in die Freiluftsaison starten kann», schliesst er sein Statement ab.