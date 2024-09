Hiltbrunner als Kind bei SRF Grund für Schwing-Karriere könnte süsser nicht sein

Fabio Hiltbrunner ist spätestens seit seinem Sieg am Jubiläumsfest in aller Munde. Doch die Schwing-Sensation stand bereits als kleiner Junge vor der Kamera. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt den Grund für die Anfänge im Schwingen.