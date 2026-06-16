Die Schwing-Saison ist in vollem Gang und Marius Frank derzeit der Mann der Stunde. Der 21-Jährige sammelte zuletzt an sechs aufeinanderfolgenden Festen Kränze – mehr als jeder andere Schwinger in der gesamten bisherigen Saison.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marius Frank holte 6 Kränze an 24 Kranzfesten 2026 in der Schweiz

Innerschweizer führen Kranz-Ranking mit 196 Kränzen vor BKSV und NOSV

124 Kränze für NOSV, 144 für BKSV, SWSV Schlusslicht mit 60 Kränzen

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Bislang hatten die besten Schwinger des Landes an 24 Kranzfesten eine Chance auf das begehrte Eichenlaub. Und dieses wurde bereits an 322 Athleten vergeben. Während gleich sechs davon fünfmal über einen Kranz jubeln durften, steht mit Marius Frank einer an der Spitze, der dieses Kunststück schon sechsmal vollbrachte.

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6 Kränze

Frank Marius

5 Kränze

Alpiger Nick

Bieri Marcel

Gwerder Michael

Lüscher Sinisha

Ott Damian

Voggensperger Lars

Die meisten Kränze bedeutet nicht automatisch die meisten Punkte in der Jahreswertung. Dafür kommt ein Notenschlüssel zum Zug, der die Grösse und Wichtigkeit unterschiedlicher Kranzfeste sowie die dabei besiegten Schwinger berücksichtigt. Hier gehts zur aktuellen Jahreswertung 2026.

Bei den Innerschweizern richtets das Kollektiv

Mit Marcel Bieri und Michael Gwerder stammen zwei der sieben aktuell meistdekorierten Schwinger aus der Innerschweiz. Die Nordwestschweizer sind mit Frank, Alpiger, Lüscher und Voggensperger zahlenmässig zwar überlegen, dennoch liegt der ISV im Verbandsranking mit einem guten Stück vorn.

Nach den Festen des zurückliegenden Wochenendes vereinen die Innerschweizer 196 Kränze unter ihrem Dach. Vor dem NOSV mit 124 liegt derzeit der BKSV mit 144. Knapp die Hälfte davon (78) gewannen bislang Schwinger aus der Nordwestschweiz, auf dem hintersten Rang liegt der SWSV (60).