Hoselupf – Der Schwing-Podcast Forrer vs. Perren

Blick-Reporter Marcel Perren und Arnold «Nöldi» Forrer, Schwingerkönig von 2001, begleiten dich durch die aktuelle Schwing-Saison – ein verbaler Schlagabtausch im Sägemehl.

Im Schwing-Podcast begleiten Blick-Reporter Marcel Perren und Arnold „Nöldi“ Forrer, Schwingerkönig von 2001, die Hörer und Hörerinnen durch die aktuelle Schwing-Saison. Mit spannenden Einblicken in die Wettkämpfe, Analysen der wichtigsten Duelle und Hintergrundgeschichten aus der Schwingerwelt liefern sie ein unterhaltsames und informatives Hörerlebnis für alle Fans des traditionellen Schweizer Sports.

Zwischen Expertenwissen und lockerem Austausch entsteht ein verbaler Schlagabtausch im Sägemehl, der die Leidenschaft für den Sport spürbar macht. Ob es um überraschende Sieger, packende Kämpfe oder die Geschichten hinter den Athleten geht – der Podcast bringt die Atmosphäre der Schwingfeste direkt zu den Hörern und lässt die Faszination dieses einzigartigen Sports lebendig werden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos