Koller wieder beste Schweizerin in Brasilien

Ein weiteres Mal beste Schweizerin: Beim zweiten Weltcuprennen in Brasilien belegt Nicole Koller den 7. Platz. Foto: MAXIME SCHMID

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nicole Koller kann auf einen sehr gelungenen Start in die Saison mit der Heim-WM im Wallis zurückblicken. Vor sechs Tagen erlebte die 28-jährige Zürcherin in Araxá, wo an zwei Wochenenden hintereinander gefahren wird, als Zweite über die olympische Distanz ihre Podest-Premiere im Weltcup. Am Freitag fuhr sie mit Platz 2 auch im Shorttrack erstmals unter die Top 3.

Im Cross-Country-Rennen vom Samstag ist Koller jedoch nicht mehr in der Lage, in den Kampf um die Podestplätze einzugreifen. Mit Platz 7 gelingt ihr aber erneut das beste Resultat einer Schweizerin. Sina Frei fährt als Neunte ebenfalls in die Top 10. Jolanda Neff wird Elfte, Ronja Blöchlinger schafft als 13. ein Karriere-Bestresultat, während sich Alessandra Keller mit Platz 22 begnügen muss.

Es siegt die «Brasilien-Spezialistin» Jenny Rissveds vor der Neuseeländerin Samara Maxwell und der Britin Evie Richards. Für die Schwedin Rissveds ist es der vierte Weltcupsieg, nachdem sie vor einem Jahr ebenfalls in Brasilien erstmals seit fünf Jahren wieder zuoberst auf dem Podest gestanden hat. Auch ihren Olympiasieg 2016 feierte sie im Land des Fussball-Rekordweltmeisters. Ihre ersten beiden Weltcupsiege fuhr sie in Lenzerheide heraus.