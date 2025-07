Penalty, Tor, Verletzung Dieser «Siuuu-Jubel» geht gewaltig schief

Kuriose Szene in Brasilien. Eigentlich scheitert Grêmio-Stürmer Kesley kläglich vom Elfmeterpunkt. Via Nachschuss landet das Leder doch noch im Tor. Beim Jubel geht dann alles schief, was schiefgehen kann.

Publiziert: vor 37 Minuten