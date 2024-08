vor 55 Minuten

Spitzentrio startet als letztes

Seit 9 Uhr ist der finale vierte Durchgang im Gange. Die Golferinnen durchlaufen die 18 Löcher in Dreiergruppen in umgekehrter Reihenfolge des Zwischenklassements. Heisst: Die besten spielen zuletzt. Das zweitbeste Trio nimmt Loch 1 um 12.28 Uhr in Angriff. Die führende Schweizerin Morgane Métraux mit der Neuseeländerin Lydia Ko und der US-Amerikanerin Rose Zhang folgen um 12.39 Uhr.