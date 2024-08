16:57 Uhr

Ein letztes Mal Springreiten

Das in die Kritik geratene Springreiten beim Modernen Fünfkampf ist zum letzten Mal Teil dieses olympischen Wettkampfs. In Zukunft wird stattdessen ein Obstacle-Run, also ein Hindernisparcours, durchgeführt. Dällenbach, der sich als Zweiter seines Halbfinals für die Medaillen-Entscheidung qualifiziert hat, reitet auf dem ihm zugelosten Pferd Flamenco du Pestel. Der Schweizer ist ab 17.54 Uhr an der Reihe.