Die Saison in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3 ist in vollem Gange. Alle Infos zu Fahrern, Teams, Renndaten und die aktuellen Ranglisten gibt's hier.

Der aktuelle Rennkalender 2024

Datum Grand Prix Startzeit Moto3 / Moto2 / MotoGP (MEZ) 10.03. Katar, Lusail 15.00 Uhr / 16.15 Uhr / 18.00 Uhr 24.03. Portugal, Portimao 12.00 Uhr / 13.15 Uhr / 15.00 Uhr 14.04. USA, Austin 18.00 Uhr / 19.15 Uhr / 21.00 Uhr 28.04. Spanien, Jerez 11.00 Uhr / 13.15 Uhr / 15.00 Uhr 12.05. Frankreich, Le Mans 11.00 Uhr / 12.15 Uhr / 14.00 Uhr 26.05. Katalonien, Barcelona 11.00 Uhr / 12.15 Uhr / 14.00 Uhr 02.06. Italien, Mugello 11.00 Uhr / 12.15 Uhr / 14.00 Uhr 30.06. Niederlande, Assen 11.00 Uhr / 12.15 Uhr / 10.00 Uhr 07.07. Deutschland, Sachsenring 11.00 Uhr / 12.15 Uhr / 14.00 Uhr 04.08. Grossbritannien, Silverstone 12.15 Uhr / 13.15 Uhr / 15.00 Uhr 18.08. Österreich, Spielberg 11.00 Uhr / 12.15 Uhr / 14.00 Uhr 01.09. Aragonien, Alcaniz 11.00 Uhr / 12.15 Uhr / 14.00 Uhr 08.09. San Marino, Misano 11.00 Uhr / 12.15 Uhr / 14.00 Uhr 22.09. Kasachstan, Almaty 09.00 Uhr / 10.15 Uhr / 12.00 Uhr 29.09. Indonesien, Mandalika 06.00 Uhr / 07.15 Uhr / 09.00 Uhr 06.10. Japan, Motegi 04.00 Uhr / 06.15 Uhr / 08.00 Uhr 20.10. Australien, Phillip Island 02.00 Uhr / 03.15 Uhr / 06.10 Uhr 27.10. Thailand, Buriram 06.00 Uhr / 07.15 Uhr / 09.00 Uhr 03.11. Malaysia, Sepang 05.00 Uhr / 06.15 Uhr / 08.00 Uhr 17.11. Valencia, Valencia 11.00 Uhr / 12.15 Uhr / 14.00 Uhr

Die aktuelle MotoGP-Rangliste vor dem GP von Aragonien

Francesco Bagnaia (Ducati): 275 Punkte

Jorge Martín (Ducati): 270 Punkte

Enea Bastianini (Ducati): 214 Punkte

Marc Márquez (Ducati): 192 Punkte

Maverick Viñales (Aprilia): 139 Punkte Brad Binder (KTM): 128 Punkte

Pedro Acosta (KTM): 125 Punkte Aleix Espargaró (Aprilia): 113 Punkte Fabio Di Giannantonio (Ducati): 104 Punkte Álex Márquez (Ducati): 98 Punkte Marco Bezzecchi (Ducati): 73 Punkte

Franco Morbidelli (Ducati): 73 Punkte Miguel Oliveira (Aprilia): 55 Punkte Fabio Quartararo (Yamaha): 49 Punkte Jack Miller (KTM): 47 Punkte Raúl Fernández (Aprilia): 46 Punkte

Augusto Fernández (KTM): 16 Punkte Johann Zarco (Honda): 14 Punkte Joan Mir (Honda): 13 Punkte Takaaki Nakagami (Honda): 13 Punkte Álex Rins (Yamaha): 8 Punkte

Dani Pedrosa (KTM): 7 Punkte Pol Espargaro (KTM): 6 Punkte Luca Marini (Honda): 1 Punkt Stefan Bradl (HRC): 0 Punkte Remy Gardner (Yamaha): 0 Punkte Lorenzo Savadori (Aprilia): 0 Punkte

Die aktuelle Moto2-Rangliste vor dem GP von Aragonien

Sergio Garcia (MT Helmets - MSI): 162 Punkte Ai Ogura (MT Helmets - MSI): 142 Punkte Joe Roberts (OnlyFans American Racing): 130 Punkte Alonso López (Speed Up Racing): 120 Punkte Fermín Aldeguer (Speed Up Racing): 112 Punkte Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo): 96 Punkte Jake Dixon (CFMOTO Aspar Team): 94 Punkte Aron Canet (Fantic Racing): 91 Punkte Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2): 91 Punkte Somkiat Chantra (Idemitsu Honda Team Asia): 64 Punkte Tony Arbolino (ELF Marc VDS Racing Team): 61 Punkte Jeremy Alcoba (Yamaha VR46 Master Camp Team): 57 Punkte Albert Arenas (QJMOTOR Gresini Moto2): 56 Punkte Marcos Ramírez (OnlyFans American Racing): 55 Punkte Senna Agius (Liqui Moly Husqvarna Intact GP): 33 Punkte Darryn Binder (Liqui Moly Husqvarna Intact GP): 25 Punkte Izan Guevara (CFMOTO Aspar Team): 25 Punkte Barry Baltus (RW Racing GP): 23 Punkte Diogo Moreira (Italtrans Racing Team): 20 Punkte Filip Salač (ELF Marc VDS Racing Team): 20 Punkte Zonta van den Goorbergh (RW Racing GP): 18 Punkte Dennis Foggia (Italtrans Racing Team): 14 Punkte Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo): 11 Punkte Bo Bendsneyder (Pertamina Mandalika GAS UP Team): 7 Punkte Jorge Navarro (Klint Forward): 6 Punkte Jaume Masia (Pertamina Mandalika GAS UP Team): 4 Punkte Mario Suryo Aji (Idemitsu Honda Team Asia): 2 Punkte

Matteo Ferrari (QJMOTOR Gresini Moto2): 1 Punkt Xavi Cardelus (Fantic Racing): 0 Punkte Marcel Schrotter (Red Bull KTM Ajo): 0 Punkte Mattia Pasini (Team Ciatti Boscoscuro): 0 Punkte Álex Escrig (Forward Team): 0 Punkte Daniel Muñoz (Pertamina Mandalika GAS UP Team): 0 Punkte Xavier Artigas (Forward Team): 0 Punkte Ayumu Sasaki (Yamaha VR46 Master Camp Team): 0 Punkte

Die aktuelle Moto3-Rangliste vor dem GP von Aragonien

David Alonso (CFMoto Aspar Team): 224 Punkte

Iván Ortolá (MT Helmets - MSI): 153 Punkte Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3): 149 Punkte Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP): 142 Punkte David Muñoz (Boé Motorsports): 108 Punkte Ryusei Yamanaka (MT Helmets - MSI): 85 Punkte Adrian Fernandez (Leopard Racing): 85 Punkte Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo): 74 Punkte Ángel Piqueras (Leopard Racing): 73 Punkte Joel Kelso (Boé Motorsports): 72 Punkte

Taiyo Furusato (Honda Team Asia): 55 Punkte Stefano Nepa (MTA Team): 51 Punkte Tatsuki Suzuki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP): 48 Punkte

Jacob Roulstone (Red Bull GASGAS Tech3): 46 Punkte Joel Esteban (CFMoto Aspar Team): 41 Punkte Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse): 34 Punkte Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team): 25 Punkte

Riccardo Rossi (CIP-Green Power): 24 Punkte

Nicola Fabio Carraro (MTA Team): 16 Punkte Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse): 14 Punkte

Scott Ogden (MLav Racing Team): 11 Punkte Xabi Zurutuza (Red Bull KTM Ajo): 3 Punkte Vicente Pérez (Red Bull KTM Ajo): 3 Punkte Noah Dettwiler (CIP-Green Power): 2 Punkte David Almansa (Rivacold Snipers Team): 2 Punkte Joshua Whatley (MLav Racing Team): 0 Punkte Tachakorn Buasri (Honda Team Asia): 0 Punkte Danial Shahril (SIC58 Squadra Corse): 0 Punkte Hamad Al Sahouti (Rivacold Snipers Team): 0 Punkte Jakob Rosenthaler (Liqui Moly Husqvarna Intact GP): 0 Punkte Arbi Aditama (Honda Team Asia): 0 Punkte

Wie funktioniert das Punktesystem?



Sowohl in der MotoGP als auch in der Moto2 und der Moto3 kommt das gleiche Punktesystem zum Einsatz. Die Top 15 holen in den Rennen jeweils Punkte. Für den Sieger gibts 25, danach gehts gestaffelt runter bis 1 Punkt für den 15. Wer am Ende der Saison am meisten Punkte auf dem Konto hat, ist Weltmeister. Daneben gibt es eine Teamwertung, in der alle erzielten Punkte der Piloten eines Teams zusammengezählt werden. In der Konstrukteurswertung zählt jeweils das beste Resultat eines Fahrers der jeweiligen Marke.

Rang Punkte 1. 25 2. 20 3. 16 4. 13 5. 11 6. 10 7. 9 8. 8 9. 7 10. 6 11. 5 12. 4 13. 3 14. 2 15. 1

Was ist MotoGP?



Die MotoGP-Klasse ist die höchste Klasse im Motorrad-Rennsport. Sie wird – so wie die Formel 1 im Auto-Rennsport – als Königsklasse des Motorrad-Rennsports bezeichnet. Die zweithöchste Klasse ist die Moto2, die 2010 aus der 250-ccm-Klasse entstand. Die Moto3-Klasse bildet die dritthöchste Serie im Motorrad-Rennsport.

Technische Unterschiede für die Kategorien

MotoGP : Prototypen bis 1000 ccm, Viertakt-Motoren mit einem Maximum von vier Zylindern.

Prototypen bis 1000 ccm, Viertakt-Motoren mit einem Maximum von vier Zylindern. Moto2: Motorräder mit 765 ccm, Dreizylinder-Viertakt-Einheitsmotoren von Triumph.

Motorräder mit 765 ccm, Dreizylinder-Viertakt-Einheitsmotoren von Triumph. Moto3: Motorräder bis 250 ccm, Einzylinder-Viertakt-Motoren.

Teams und Fahrer 2024

Moto3

Erstmals seit zwei Jahren ist mit Noah Dettwiler (18) wieder ein Schweizer GP-Pilot fix an der WM dabei.

Team Fahrer 1 Fahrer 2 CIP Green Power Noah Dettwiler (Sz) Riccardo Rossi (It) Honda Team Asia Tatchakorn Buasri (Thailand) Taiyo Furusato (Jp) MT Helmets MSI Ryusei Yamanaka (Jp) Ivan Ortola (Sp) Squadra Corse Filippo Farioli (It) Luca Lunetta (It) MTA Team Nicola Carraro (It) Stefano Nepa (It) Red Bull KTM Tech 3 Jacob Roulstone (Aus) Daniel Hogaldo (Sp) Rivacold Snipers Matteo Bertelle (It) David Almansa (Sp) MLav Racing Scott Ogden (Gb) Joshua Whatley (Gb) Liqui Moly Tatsuki Suzuki (Jp) Collin Veijer (Ho) Leopard Racing Adrian Fernandez (Sp) Angel Piqueras (Sp) BOE Motorsports David Munoz (Sp) Joel Kelso (Aus) CFMOTO Aspar Joel Esteban (Sp) David Alonso (Kol) Red Bull KTM Ajo Xabi Zurutuza (Sp) Jose Antonio Rueda (Sp)

MotoGP

Team Fahrer 1 Fahrer 2 Pramac Franco Morbidelli (It) Jorge Martin (Sp) Ducati Francesco Bagnaia (It) Enea Bastianini (It) VR46 Fabio Di Giannantonio (It) Marco Bezzecchi (It) KTM Brad Binder (SA) Jack Miller (Aus) Aprilia Maverick Vinales (Sp) Aleix Espargaro (Sp) Gresini Alex Marquez (Sp) Marc Marquez (Sp) Yamaha Fabio Quartararo (Fr) Alex Rins (Sp) Honda Luca Marini (It) Joan Mir (Sp) LCR Takaaki Nakagami (Jp) Johann Zarco (Fr) Tech3 Petro Acosta (Sp) Augusto Fernandez (Sp) Trackhouse Raul Fernandez (Sp) Miguel Oliveira (Por)

Moto2

Team Fahrer 1 Fahrer 2 Red Bull KTM Ajo Celestino Vietti (It) Deniz Öncü (Tür) Marc VDS Tony Arbolino (It) Filip Salac (Tsch) Idemitsu Honda Somkiat Chantra (Thailand) Mario Aji (Indonesien) SpeedUp Fermin Aldeguer (Sp) Alonso Lopez (Sp) MT Helmets MSi Ai Ogura (Jp) Sergio Garcia (Sp) GasGas Aspar Jake Dixon (Gb) Izan Guevara (Sp) QJMotor Gresini Albert Arenas (Sp) Manuel Gonzalez (Sp) Italtrans Dennis Foggia (It) Diogo Moreira (Bra) Fieten Olie Barry Baltus (Bel) Zonta van den Goorbergh (Ho) Liqui Moly Husqvarna Darryn Binder (SA) Senna Agius (Aus) Pertamina Mandalika SAG Bo Bendsneyder (Ho) Jaume Masia (Sp) Onlyfans American Racing Joe Roberts (USA) Marcos Ramirez (Sp) Fantic Aron Canet (Sp) Xavier Cardelus (Andorra) Correos Prepago Yamaha VR46 Ayumu Sasaki (Jp) Jeremy Alcoba (Sp) Forward Team Alex Escrig (Sp) Xavier Artigas (Sp)

Wo kann ich die Rennen schauen?



SRF überträgt wie bis anhin die MotoGP und dank Noah Dettwiler auch die Moto3 vollumfänglich. Zudem überträgt ServusTV alle Rennen. Der Sender ist auch in der Schweiz empfangbar.

Sprint-Rennen

Was man von der Formel 1 schon kennt, gibts seit der Saison 2023 auch in der MotoGP: Sprint-Rennen. Anders als in der Formel 1 finden diese nicht nur an ausgewählten Stationen statt, sondern bei jedem Rennen. Und das jeweils am Samstag. Dauer: rund 20 Minuten. Punkte gibts für die Top 9: 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Die Weltmeister seit 2010

Im Jahr 2010 löste die Moto2 die bis dahin bestehende 250-ccm-Klasse ab. Gleiches gilt für die Moto3, die 2012 die 125ccm-Klasse ablöste. Seither wurden in dieser neuen Klasse sowie in der MotoGP folgende Fahrer Weltmeister:

Jahr Moto3 Moto2 MotoGP 2010 Marc Marquez (Sp, 125ccm) Toni Elias (Sp) Jorge Lorenzo (Sp) 2011 Nicolas Terol (Sp, 125 ccm) Stefan Bradl (De) Casey Stoner (Aus) 2012 Sandro Cortese (De) Marc Marquez (Sp) Jorge Lorenzo (Sp) 2013 Maverick Vinales (Sp) Pol Espargaro (Sp) Marc Marquez (Sp) 2014 Alex Marquez (Sp) Esteve Rabat (Sp) Marc Marquez (Sp) 2015 Danny Kent (Gb) Johann Zarco (Fr) Jorge Lorenzo (Sp) 2016 Brad Binder (SA) Johann Zarco (Fr) Marc Marquez (Sp) 2017 Joan Mir (Sp) Franco Morbidelli (It) Marc Marquez (Sp) 2018 Jorge Martin (Sp) Francesco Bagnaia (It) Marc Marquez (Sp) 2019 Lorenzo Dalla Porta (It) Alex Marquez (Sp) Marc Marquez (Sp) 2020 Albert Arenas (Sp) Enea Bastianini (It) Joan Mir (Sp) 2021 Pedro Acosta (Sp) Remy Gardner (Aus) Fabio Quartararo (Fr) 2022 Izan Guevara (Sp) Francesco Bagnaia (It) Augusto Fernandez (Sp) 2023 Jaume Masia (Sp) Pedro Acosta (Sp) Francesco Bagnaia (It)