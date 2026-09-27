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America's-Cup-Vorregatta
Alinghi verpasst Final nach schwachem Sonntag

Die Segler vom «Tudor Team Alinghi» verpassen den Final bei der America's-Cup-Vorregatta in Neapel letztlich klar und deutlich.
Publiziert: 27.09.2026 um 19:01 Uhr
|
Aktualisiert: 27.09.2026 um 21:44 Uhr
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Tudor-Alinghi beendet die America's-Cup-Vorregatta auf Platz sieben.
Foto: AFP
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Nach sechs von acht Rennen fehlten dem «Tudor Team Alinghi» auf Platz drei nur fünf Punkte auf den Final der besten zwei bei der dreitägigen America's-Cup-Vorregatta in Neapel (It). Diesen Abstand kann das Schweizer Team am Sonntag nicht wettmachen – im Gegenteil: Die Equipe fällt auf Rang sieben zurück.

Rangliste America's Cup Vorregatta

1. Luna Rossa (It) – 71 Punkte

2. Emirates Team New Zealand (Neus) – 56

3. La Roche-Posay Racing Team (Fr) – 48

4. ARC Team USA (USA) – 44

5. Emirates Team NZ - Women & Youth (Neus) – 44

6. Luna Rossa 2: Women & Youth – 44

7. Tudor Team Alinghi (Sz) – 44

8. GB1 (Gb) – 42

9. GB1 (Gb) – 28 Cobham-Ultra GB2 - Women & Youth (Gb) – 36

1. Luna Rossa (It) – 71 Punkte

2. Emirates Team New Zealand (Neus) – 56

3. La Roche-Posay Racing Team (Fr) – 48

4. ARC Team USA (USA) – 44

5. Emirates Team NZ - Women & Youth (Neus) – 44

6. Luna Rossa 2: Women & Youth – 44

7. Tudor Team Alinghi (Sz) – 44

8. GB1 (Gb) – 42

9. GB1 (Gb) – 28 Cobham-Ultra GB2 - Women & Youth (Gb) – 36

Bei beiden Rennen fährt das Team des britischen Olympiasiegers Paul Goodison, der als Skipper und Steuermann fungiert, nur auf Rang acht von neun Booten. Für einen Sieg werden jeweils zehn Punkte verteilt und pro Rang dahinter jeweils ein Zähler abgezogen.

Im Final-Duell setzt sich das bereits in der Vorrunde dominante italienische Team Luna Rossa gegen das neuseeländische Emirates-Team durch.

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Bei der ersten Vorregatta in Sardinien (It) im Mai verpasste das Schweizer Team den Final als sechstes von acht Booten deutlich. Der Hauptwettbewerb, für den die Vorregatten als Testwettkämpfe dienen, findet Mitte Juli 2027 in Neapel statt.

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