Kambundji-Schwestern vertrauen dem Bayern-Doktor

1/7 Ditaji Kambundji (l. neben Schwester Mujinga) wurde vor der EM von Oberschenkel-Problemen geplagt.

Was haben die Berner Kambundji-Schwestern Mujinga (32) und Ditaji (22) mit Jamaikas 2017 zurückgetretener Sprint-Legende Usain Bolt (37) gemeinsam?

Ja, die Kambundjis sind zwar als Sprinterin und Hürdlerin ungewöhnlich schnell – aber längst nicht so ausserirdisch, wie das die zweibeinige Jamaika-Rakete mit den Fabelweltrekorden von 9,58 Sekunden über 100 m und 19,19 Sekunden über 200 m war.

Nein, es ist nicht die Bogenschütze-Pose, welche Usain Bolt bei der Präsentation vor seinen Starts zum Markenzeichen machte. Wenn Mujinga und Ditaji an der Startlinie von den TV-Kameras bei der Präsentation vorgestellt werden, begnügen sich die Kambundjis ohne spektakuläre Gesten mit ihrem sympathischen Lächeln.

Der Wunderdoktor in München

Was also haben sie zwei Wochen vor den Olympischen Spielen in Paris mit dem grossen Sprint-Entertainer Bolt zu tun?

Die gemeinsame Schnittstelle hat einen ebenso berühmten Namen: Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, Orthopäde und Sportmediziner. Der heute 82-jährige gebürtige Ostfriese gilt nach seinen 23 Dienstjahren als Teamarzt der deutschen Fussball-Nationalmannschaft und der noch längeren Tätigkeit als Team-Arzt von Bayern München weltweit als Kapazität. Bei Müller-Wohlfahrt war schon Usain Bolt Stammgast, wenn er mit seinem unteren Rückenbereich und der Oberschenkelmuskulatur Probleme hatte. Eine Stippvisite bei «Mull» zwischen Olympia in Peking und Weltklasse Zürich – und Bolt brillierte danach im Letzigrund agil und blitzschnell wie ein gefrässiger Gepard.

Seine Autobiografie titelte Müller-Wohlfahrt «Mit den Händen sehen». Über seine speziellen ärztlichen Fähigkeiten sagte er einst: «Ich vertraue meinen Händen mehr als dem Kernspin und dem Ultraschall. Ich sehe und höre nichts, ich konzentriere mich ganz auf meine Fingerkuppen.» Quasi als Handaufleger spürt er bei seinen Patienten, wo es im Sportler-Körper klemmt, wo der Energiefluss nicht mehr stimmt.

Ditaji zwickte es im Oberschenkel

Im Vorfeld der vergangenen EM in Rom und der anstehenden Olympischen Spiele in Paris haben auch die Kambundji-Schwestern die Dienste des Wunder-Docs in Anspruch genommen. «Ich kenne Müller-Wohlfahrt schon seit Jahren», sagt Florian Clivaz, der Trainer der beiden Kambundjis am Rande von Spitzenleichtathletik Luzern am Dienstagabend. «Weil Ditaji schon vor der EM in Rom muskuläre Probleme im Oberschenkel hatte, sind sie und Mujinga zum Doc nach München gefahren.» Der Trip hat sich in Bolt-Manier gelohnt: Ditaji holte in Rom EM-Silber über 100 m Hürden, Mujinga wurde 200-m-Europameisterin.

Auch Timothé Mumenthalers sensationeller EM-Gold-Coup über 200 m in Rom trägt die Handschrift von Müller-Wohlfahrt. «Timothé hatte schon bei der Staffel-WM auf den Bahamas muskuläre Probleme», sagt Patrick Saile, bei Swiss Athletics verantwortlich für den Männer-Sprint. «Also ist auch er zur Behandlung nach München gefahren. Müller-Wohlfahrt hat während der Fussball-EM sogar Überstunden für die Leichtathleten geleistet.»

Überhaupt sind es heute längst nicht mehr bloss Fussballstars, die die Praxis in der Münchner Altstadt aufsuchen. Auch Katars Weltklasse-Hochspringer Mutaz Essa Barshim und die an Achillessehnen-Problemen leidende Jamaikanerin Shericka Jackson – hinter Florence Griffith-Joyner die zweitschnellste 200-m-Läuferin aller Zeiten – drücken sich derzeit beim Doc die Klinke in die Hand. Und hoffen auf eine wundersame Handauflegung für Olympia in Paris.