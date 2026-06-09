Am Donnerstag startet das grösste Fussballturnier der Geschichte: 104 Spiele, 48 Nationen und drei Austragungsländer. Dieses Fest benötigt Platz, viel Platz. So wird in nicht weniger als 16 Stadien gespielt.

In diesen 16 Stadien findet die WM 2026 statt

In diesen 16 Stadien findet die WM 2026 statt

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 16 Stadien in Mexiko, Kanada und den USA

78 von 104 Spielen finden auf US-Boden statt

Dallas-Stadion mit 94'000 Plätzen das grösste

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Fünfeinhalb Wochen, in denen Fussball überall geschaut und gefeiert wird. WM-Sommer bist du schön! Wenn am 11. Juni in Mexiko-Stadt der Auftakt in die Weltmeisterschaft 2026 erfolgt, blickt der ganze Planet gespannt in Richtung Nordamerika, wo in 16 Stadien die grösste WM aller Zeiten über die Bühne geht.

Grossteil des Turniers in US-Stadien

Mit 11 Austragungsstätten finden in den USA die ganz klar meisten Spiele statt. Von den total 104 Partien ertönt die offizielle WM-Hymne 78 Mal im Land der «Stars and Stripes». In den drei Stadien in Mexiko sind 13 Partien angesetzt, gleich viele wie in den beiden kanadischen Arenen in Toronto und Vancouver ausgetragen werden.

Weil die Fifa ihren eigenen Sponsoren exklusive Rechte verkaufte, mussten alle Stadien ausser das BC Place in Vancouver (BC steht für British Columbia) umbenannt werden. Das MetLife Stadium in New Jersey etwa heisst daher temporär New-York-New-Jersey-Stadion.

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Mexiko-Stadt-Stadion

Kapazität: 83'000

Spiele: Drei Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Achtelfinal

Name ausserhalb der WM: Aztekenstadion

Guadalajara-Stadion

Kapazität: 48'000

Spiele: Vier Gruppenspiele

Name ausserhalb der WM: Estadio Akron

Monterrey-Stadion

Kapazität: 53'500

Spiele: Drei Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal

Name ausserhalb der WM: Estadio BBVA

Toronto-Stadion

Kapazität: 45'000

Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal

Name ausserhalb der WM: BMO Field

BC Place Vancouver

Kapazität: 54'000

Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Achtelfinal

Name ausserhalb der WM: BC Place Stadium

Los-Angeles-Stadion

Kapazität: 70'000

Spiele: Fünf Gruppenspiele, zwei Sechzehntelfinals, ein Viertelfinal

Name ausserhalb der WM: SoFi Stadium

Boston-Stadion

Kapazität: 65'000

Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Viertelfinal

Name ausserhalb der WM: Gillette Stadium

New-York-New-Jersey-Stadion

Kapazität: 82'500

Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Achtelfinal, Final

Name ausserhalb der WM: MetLife Stadium

San-Francisco-Bay-Area-Stadion

Kapazität: 71'000

Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal

Name ausserhalb der WM: Levi’s Stadium

Philadelphia-Stadion

Kapazität: 69'000

Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Achtelfinal

Name ausserhalb der WM: Lincoln Financial Field

Houston-Stadion

Kapazität: 72'000

Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Achtelfinal

Name ausserhalb der WM: NRG Stadium

Dallas-Stadion

Kapazität: 94'000

Spiele: Fünf Gruppenspiele, zwei Sechzehntelfinals, ein Achtelfinal, ein Halbfinal

Name ausserhalb der WM: AT&T Stadium

Miami-Stadion

Kapazität: 65'000

Spiele: Vier Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Viertelfinal, Spiel um Platz drei

Name ausserhalb der WM: Hard Rock Stadium

Atlanta-Stadion

Kapazität: 75'000

Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Achtelfinal, ein Halbfinal

Name ausserhalb der WM: Mercedes-Benz Stadium

Seattle-Stadion

Kapazität: 69'000

Spiele: Vier Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Achtelfinal

Name ausserhalb der WM: Lumen Field

Kansas-City-Stadion

Kapazität: 73'000

Spiele: Vier Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Viertelfinal

Name ausserhalb der WM: Arrowhead Stadium