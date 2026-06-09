Darum gehts
- 16 Stadien in Mexiko, Kanada und den USA
- 78 von 104 Spielen finden auf US-Boden statt
- Dallas-Stadion mit 94'000 Plätzen das grösste
Fünfeinhalb Wochen, in denen Fussball überall geschaut und gefeiert wird. WM-Sommer bist du schön! Wenn am 11. Juni in Mexiko-Stadt der Auftakt in die Weltmeisterschaft 2026 erfolgt, blickt der ganze Planet gespannt in Richtung Nordamerika, wo in 16 Stadien die grösste WM aller Zeiten über die Bühne geht.
Grossteil des Turniers in US-Stadien
Mit 11 Austragungsstätten finden in den USA die ganz klar meisten Spiele statt. Von den total 104 Partien ertönt die offizielle WM-Hymne 78 Mal im Land der «Stars and Stripes». In den drei Stadien in Mexiko sind 13 Partien angesetzt, gleich viele wie in den beiden kanadischen Arenen in Toronto und Vancouver ausgetragen werden.
Weil die Fifa ihren eigenen Sponsoren exklusive Rechte verkaufte, mussten alle Stadien ausser das BC Place in Vancouver (BC steht für British Columbia) umbenannt werden. Das MetLife Stadium in New Jersey etwa heisst daher temporär New-York-New-Jersey-Stadion.
Mexiko-Stadt-Stadion
- Kapazität: 83'000
- Spiele: Drei Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Achtelfinal
- Name ausserhalb der WM: Aztekenstadion
Guadalajara-Stadion
- Kapazität: 48'000
- Spiele: Vier Gruppenspiele
- Name ausserhalb der WM: Estadio Akron
Monterrey-Stadion
- Kapazität: 53'500
- Spiele: Drei Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal
- Name ausserhalb der WM: Estadio BBVA
Toronto-Stadion
- Kapazität: 45'000
- Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal
- Name ausserhalb der WM: BMO Field
BC Place Vancouver
- Kapazität: 54'000
- Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Achtelfinal
- Name ausserhalb der WM: BC Place Stadium
Los-Angeles-Stadion
- Kapazität: 70'000
- Spiele: Fünf Gruppenspiele, zwei Sechzehntelfinals, ein Viertelfinal
- Name ausserhalb der WM: SoFi Stadium
Boston-Stadion
- Kapazität: 65'000
- Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Viertelfinal
- Name ausserhalb der WM: Gillette Stadium
New-York-New-Jersey-Stadion
- Kapazität: 82'500
- Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Achtelfinal, Final
- Name ausserhalb der WM: MetLife Stadium
San-Francisco-Bay-Area-Stadion
- Kapazität: 71'000
- Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal
- Name ausserhalb der WM: Levi’s Stadium
Philadelphia-Stadion
- Kapazität: 69'000
- Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Achtelfinal
- Name ausserhalb der WM: Lincoln Financial Field
Houston-Stadion
- Kapazität: 72'000
- Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Achtelfinal
- Name ausserhalb der WM: NRG Stadium
Dallas-Stadion
- Kapazität: 94'000
- Spiele: Fünf Gruppenspiele, zwei Sechzehntelfinals, ein Achtelfinal, ein Halbfinal
- Name ausserhalb der WM: AT&T Stadium
Miami-Stadion
- Kapazität: 65'000
- Spiele: Vier Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Viertelfinal, Spiel um Platz drei
- Name ausserhalb der WM: Hard Rock Stadium
Atlanta-Stadion
- Kapazität: 75'000
- Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Achtelfinal, ein Halbfinal
- Name ausserhalb der WM: Mercedes-Benz Stadium
Seattle-Stadion
- Kapazität: 69'000
- Spiele: Vier Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Achtelfinal
- Name ausserhalb der WM: Lumen Field
Kansas-City-Stadion
- Kapazität: 73'000
- Spiele: Vier Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Viertelfinal
- Name ausserhalb der WM: Arrowhead Stadium
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
0
0
0
4
Schweiz
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0