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Nati spielt in drei Arenen
In diesen 16 Stadien findet die WM 2026 statt

Am Donnerstag startet das grösste Fussballturnier der Geschichte: 104 Spiele, 48 Nationen und drei Austragungsländer. Dieses Fest benötigt Platz, viel Platz. So wird in nicht weniger als 16 Stadien gespielt.
Publiziert: 10:21 Uhr
|
Aktualisiert: vor 56 Minuten
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1/4
Die Nati spielt in der Gruppenphase in drei verschiedenen WM-Stadien.
Foto: Toto Marti

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 16 Stadien in Mexiko, Kanada und den USA
  • 78 von 104 Spielen finden auf US-Boden statt
  • Dallas-Stadion mit 94'000 Plätzen das grösste
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Fünfeinhalb Wochen, in denen Fussball überall geschaut und gefeiert wird. WM-Sommer bist du schön! Wenn am 11. Juni in Mexiko-Stadt der Auftakt in die Weltmeisterschaft 2026 erfolgt, blickt der ganze Planet gespannt in Richtung Nordamerika, wo in 16 Stadien die grösste WM aller Zeiten über die Bühne geht.

Grossteil des Turniers in US-Stadien

Mit 11 Austragungsstätten finden in den USA die ganz klar meisten Spiele statt. Von den total 104 Partien ertönt die offizielle WM-Hymne 78 Mal im Land der «Stars and Stripes». In den drei Stadien in Mexiko sind 13 Partien angesetzt, gleich viele wie in den beiden kanadischen Arenen in Toronto und Vancouver ausgetragen werden.

Weil die Fifa ihren eigenen Sponsoren exklusive Rechte verkaufte, mussten alle Stadien ausser das BC Place in Vancouver (BC steht für British Columbia) umbenannt werden. Das MetLife Stadium in New Jersey etwa heisst daher temporär New-York-New-Jersey-Stadion.

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Mexiko-Stadt-Stadion

Foto: keystone-sda.ch
  • Kapazität: 83'000
  • Spiele: Drei Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Achtelfinal
  • Name ausserhalb der WM: Aztekenstadion

Guadalajara-Stadion

Foto: keystone-sda.ch
  • Kapazität: 48'000
  • Spiele: Vier Gruppenspiele
  • Name ausserhalb der WM: Estadio Akron
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Der Spielplan der WM 2026 auf einen Blick
Mit allen Duellen der Nati
Der Spielplan der WM 2026 auf einen Blick

Monterrey-Stadion

Foto: FIFA via Getty Images
  • Kapazität: 53'500
  • Spiele: Drei Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal
  • Name ausserhalb der WM: Estadio BBVA

Toronto-Stadion

Foto: keystone-sda.ch
  • Kapazität: 45'000
  • Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal
  • Name ausserhalb der WM: BMO Field

BC Place Vancouver

Foto: AFP
  • Kapazität: 54'000
  • Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Achtelfinal
  • Name ausserhalb der WM: BC Place Stadium

Los-Angeles-Stadion

Foto: AFP
  • Kapazität: 70'000
  • Spiele: Fünf Gruppenspiele, zwei Sechzehntelfinals, ein Viertelfinal
  • Name ausserhalb der WM: SoFi Stadium

Boston-Stadion

Foto: USA Today Sports
  • Kapazität: 65'000
  • Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Viertelfinal
  • Name ausserhalb der WM: Gillette Stadium

New-York-New-Jersey-Stadion

Foto: AFP
  • Kapazität: 82'500
  • Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Achtelfinal, Final
  • Name ausserhalb der WM: MetLife Stadium

San-Francisco-Bay-Area-Stadion

Foto: Anadolu via Getty Images
  • Kapazität: 71'000
  • Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal
  • Name ausserhalb der WM: Levi’s Stadium

Philadelphia-Stadion

Foto: AFP
  • Kapazität: 69'000
  • Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Achtelfinal
  • Name ausserhalb der WM: Lincoln Financial Field

Houston-Stadion

Foto: keystone-sda.ch
  • Kapazität: 72'000
  • Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Achtelfinal
  • Name ausserhalb der WM: NRG Stadium

Dallas-Stadion

Foto: Tony Gutierrez
  • Kapazität: 94'000
  • Spiele: Fünf Gruppenspiele, zwei Sechzehntelfinals, ein Achtelfinal, ein Halbfinal
  • Name ausserhalb der WM: AT&T Stadium

Miami-Stadion

Foto: keystone-sda.ch
  • Kapazität: 65'000
  • Spiele: Vier Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Viertelfinal, Spiel um Platz drei
  • Name ausserhalb der WM: Hard Rock Stadium

Atlanta-Stadion

Foto: keystone-sda.ch
  • Kapazität: 75'000
  • Spiele: Fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Achtelfinal, ein Halbfinal
  • Name ausserhalb der WM: Mercedes-Benz Stadium

Seattle-Stadion

Foto: AFP
  • Kapazität: 69'000
  • Spiele: Vier Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Achtelfinal
  • Name ausserhalb der WM: Lumen Field

Kansas-City-Stadion

Foto: AFP
  • Kapazität: 73'000
  • Spiele: Vier Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal, ein Viertelfinal
  • Name ausserhalb der WM: Arrowhead Stadium
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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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