DE
FR
Abonnieren

Oktoberfest-Besuch
Thomas Müller mit neuer Freundin auf der Wiesn

Auch als Profi in der MLS lässt sich Thomas Müller das Oktoberfest nicht entgehen. Mit dabei: seine neue Freundin Eve Rose Bitbol.
Publiziert: 14:07 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen