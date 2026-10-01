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Thomas Müller mit neuer Freundin unterwegs
Oktoberfest-Besuch
Thomas Müller mit neuer Freundin auf der Wiesn
Auch als Profi in der MLS lässt sich Thomas Müller das Oktoberfest nicht entgehen. Mit dabei: seine neue Freundin Eve Rose Bitbol.
Publiziert: 14:07 Uhr
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