Christian Fassnacht? Kaum zu sehen. Bahereba Guirassy? Fast unsichtbar. Samuel Essende? In der ersten Halbzeit von Gegenspieler Loïc Lüthi praktisch gefressen. Und doch: Wer schiesst die Tore zum 3:2-Sieg der Young Boys in Luzern? Es sind die Herren Fassnacht, Guirassy und Essende. Was soll man da für Noten geben? Wir entscheiden uns für «genügend», weil Angreifer halt an Toren gemessen werden.

Es ist ein merkwürdiges Spiel von YB, weil die Berner nie so richtig ins Spiel finden – und trotzdem gewinnen. Die Aussenverteidiger Isaac Schmidt und Lewin Blum rutschen aus, spielen Fehlpässe. Und doch sind sie an den Toren zum 2:1 und zum 3:2 beteiligt.

All das macht ähnlich Sinn, wie dass Spielmacher Alvyn Sanches seine besten Szenen in defensiven Zweikämpfen hat. Am Ende wissen die Berner, dass sie vielleicht nicht das bessere Team waren. Aber ganz sicher das weniger naive.

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