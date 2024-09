YB-Erleichterung über ersten Sieg «Keine Euphorie, aber auf dem richtigen Weg»

Am 7. Spieltag der Super League darf Meister YB seinen ersten Saisonsieg bejubeln. Nach dem 4:1-Triumph gegen Winterthur ist die Erleichterung bei Trainer Patrick Rahmen und seinen Spielern gross, in Euphorie will aber noch niemand verfallen.