Begrüssung

Herzlich willkommen zur Partie der 29. Runde der Super League zwischen YB und St. Gallen. Während die Berner den nächsten Schritt in Richtung Liga-Spitze machen wollen, geht es für den FCSG in der Fremde darum, die Chancen auf die Top 6 in der Tabelle zu wahren. Der Anpfiff erfolgt um 18.00 Uhr.