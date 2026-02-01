Externe Inhalte
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
21
21
46
2
FC Lugano
22
11
40
3
FC St. Gallen
20
14
37
4
FC Basel
21
9
36
5
FC Sion
22
6
33
6
BSC Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
22
2
28
8
Servette FC
22
-5
25
9
FC Zürich
21
-8
25
10
FC Luzern
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zürich
22
-11
19
12
FC Winterthur
21
-31
13
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde