Letztes Lugano-Spiel?
Das sagt Goalie Saipi zu den Wechselgerüchten

Während dem Spiel gegen GC machen plötzlich die Gerüchte die Runde, dass Lugano-Goalie Amir Saipi den Verein in den nächsten Tagen verlassen könnte. Wir haben bei ihm nachgefragt.
Publiziert: vor 26 Minuten
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
21
21
46
2
FC Lugano
FC Lugano
22
11
40
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
20
14
37
4
FC Basel
FC Basel
21
9
36
5
FC Sion
FC Sion
22
6
33
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
22
2
28
8
Servette FC
Servette FC
22
-5
25
9
FC Zürich
FC Zürich
21
-8
25
10
FC Luzern
FC Luzern
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
22
-11
19
12
FC Winterthur
FC Winterthur
21
-31
13
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
