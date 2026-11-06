Schock für Lausanne-Sport. Im Training hat sich Alban Ajdini schwer verletzt und wird lange ausfallen.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Heimkehrer Ludovic Magnin (47) muss lange auf Alban Ajdini (27) verzichten. Der Stürmer hat sich im Training bei einem Zusammenprall das Wadenbein gebrochen. Dies teilt der Klub am Freitag mit. Demnach wird der kosovarische Nationalspieler rund drei Monate ausfallen.

Ajdini spielt seit Sommer 2024 für Lausanne und absolvierte in dieser Saison bisher fünf Liga-Spiele. Dabei erzielte er noch kein Tor.

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