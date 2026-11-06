Heimkehrer Ludovic Magnin (47) muss lange auf Alban Ajdini (27) verzichten. Der Stürmer hat sich im Training bei einem Zusammenprall das Wadenbein gebrochen. Dies teilt der Klub am Freitag mit. Demnach wird der kosovarische Nationalspieler rund drei Monate ausfallen.
Ajdini spielt seit Sommer 2024 für Lausanne und absolvierte in dieser Saison bisher fünf Liga-Spiele. Dabei erzielte er noch kein Tor.
Füge jetzt Lausanne-Sport deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!