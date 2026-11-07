Leader Lugano ist seit 23 Spielen ungeschlagen – die letzte Pleite gab es im Mai aber ausgerechnet gegen St. Gallen. Wie Trainer Enrico Maassen den Spitzenreiter stoppen will, erfährst du in diesem Espen-Inside.

Die News der Woche

Diese Woche kürte der «Kicker» den FC St. Gallen zur fairsten Mannschaft der Super League. In bislang 12 Spielen haben die Espen erst 25 Gelbe Karten gesehen und mussten noch keinen einzigen Platzverweis hinnehmen. Lukas Görtler (32) lassen diese Zahlen aber ziemlich kalt. «Solche Statistiken werden immer anders interpretiert. Wenns gut läuft, heisst es, die Mannschaft sei sehr fair. Wenn es schlecht läuft, heisst es, der Mannschaft fehlt die nötige Härte.»

Die grosse Frage

«Lugano ist in einer herausragenden Verfassung», schwärmt Enrico Maassen (42) vom kommenden Gegner. Das hätten die Tessiner unter der Woche in der Conference League beim 3:0 gegen Zalgiris einmal mehr unter Beweis gestellt. Doch wie will der St. Galler Trainer den noch ungeschlagenen Leader endlich zu Fall bringen? «Wir müssen sie zum Verteidigen zwingen und mit dem Ball eine Wucht entfachen», fordert Maassen. «Ich bin überzeugt, dass wir die Qualität haben, sie zu schlagen. Auch wenn wir dafür den perfekten Tag brauchen. Für uns ist das ein Spiel, von dem nicht jeder erwartet, dass du es gewinnst. Genau diese Spiele liegen uns!»

Gesagt ist gesagt

«Wenn ich auf meine Position schaue, spielen die besten Gegenspieler in der Liga in Lugano», sagt Görtler über die beiden Tessiner Mittelfeldspieler Uran Bislimi (26) und Anto Grgic (29). Gerade im Fall von Bislimi wundere er sich, warum dieser immer noch in der Schweiz spiele. «Gegen diese beiden zu spielen, ist immer eine Challenge. Ich behaupte seit Jahren, dass das von den Einzelspielern mit die beste Mannschaft der Liga ist.»

Die Blick-Prognose

23 Spiele hat der FC Lugano in dieser Saison bereits absolviert, kein einziges davon ging verloren. Die letzte Tessiner Pleite gab es am 10. Mai, als man im vorletzten Spiel im Cornaredo mit einer 1:2-Niederlage vom Platz musste. Gegner? Der FC St. Gallen! Die Blick-Prognose für den Knüller am Sonntag: Nach der englischen Woche ist Lugano im Sitterstadion fällig!

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Stanic, Heydari; Stevanovic; Vandermersch, Görtler, Daschner, Okoroji; Boukhalfa, Baldé.

Wer fehlt?

Weiterhin verletzt fehlen Diego Besio, Behar Neziri, Enoch Owusu und Christian Witzig.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 12 Runden:

Vandermersch 4,0 Görtler 4,0 Hunziker 4,0

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Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger leitet die Partie. VAR in Volketswil ist Michèle Schmölzer.

Der Gegner

Die Tessiner schwimmen auf einer Erfolgswelle: In der Conference League feierte Lugano am Donnerstag gegen Zalgiris (3:0) den nächsten Sieg, in der Liga grüsst das ungeschlagene Team von Mattia Croci-Torti souverän von der Spitze – doch langsam setzt das harte Programm der Mannschaft zu. Hier gehts zum Lugano-Inside.

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13. Runde

Sa., Luzern – YB, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Sion, 18.00 Uhr

Sa., GC – Lausanne, 20.30 Uhr

So., St. Gallen – Lugano, 14.00 Uhr

So., Servette – Zürich, 16.30 Uhr

So., Thun – Basel, 16.30 Uhr

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