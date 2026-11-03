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Nach Sieg gegen YB
«Ich bin fasziniert von diesem FCZ»

Der FCZ sorgt mit seinem Sieg gegen YB für Aufsehen. Ein Resultat, mit dem wahrscheinlich viele nicht gerechnet haben. Im Podcast «FORZA!» sprechen Tobias Wedermann und Florian Raz, wie das passieren konnte.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Tobias Wedermann und Florian Raz
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
12
26
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
FC Sion
12
7
23
4
FC Zürich
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
FC Luzern
12
-6
13
9
FC Thun
FC Thun
12
-10
13
10
FC Vaduz
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
-11
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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