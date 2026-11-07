Hui, was für ein Spiel! Eigentlich fast unmöglich, dieses Auf und Ab in Noten zu fassen. Da ist Karlo Letica, der sein Team mit der Parade in der 81. Minute gegen Samuel Essende im Spiel hält. Der aber eben auch in der ersten Halbzeit den Ball während zwölf Sekunden nicht abspielt – und so die Ecke verschuldet, die zum 0:1 führt.

Oder dann ist da Levin Winkler. Beim 0:1 zumindest sehr unglücklich. Beim 1:2 dann einfach naiv. Aber halt auch Torschütze zum 2:2 und fast noch zum 3:3 – das dann aber wegen Abseits kassiert wird.

Einfach ist die Bewertung von Loïc Lüthi. Der Innenverteidiger ist sackstark gegen Essende, was seinem Nebenmann Bung Meng Freimann gleich mehr Selbstvertrauen einflösst. Möglich, dass der FCL endlich sein funktionierendes Duo in der zentralen Abwehr gefunden hat.

Das wiederum sind schlechte Neuigkeiten für Stefan Knezevic. Der FCL-Vizecaptain muss gegen YB zum zweiten Mal in Serie auf der Tribüne Platz nehmen. Daran wird sich wohl wenig ändern, wenn die Konkurrenz in der Innenverteidigung plötzlich anfängt, vernünftige Spiele abzuliefern.

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