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Noten zum 2:3 gegen YB
Vier Ungenügende und ein Lichtblick bei FCL-Niederlage

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Luzern-Spieler zur 2:3-Niederlage gegen YB.
Publiziert: vor 1 Minute
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Samuel Essende schiesst YB spät zum Sieg in Luzern.
Foto: keystone-sda.ch
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Florian RazReporter Fussball

Hui, was für ein Spiel! Eigentlich fast unmöglich, dieses Auf und Ab in Noten zu fassen. Da ist Karlo Letica, der sein Team mit der Parade in der 81. Minute gegen Samuel Essende im Spiel hält. Der aber eben auch in der ersten Halbzeit den Ball während zwölf Sekunden nicht abspielt – und so die Ecke verschuldet, die zum 0:1 führt.

Oder dann ist da Levin Winkler. Beim 0:1 zumindest sehr unglücklich. Beim 1:2 dann einfach naiv. Aber halt auch Torschütze zum 2:2 und fast noch zum 3:3 – das dann aber wegen Abseits kassiert wird.

Einfach ist die Bewertung von Loïc Lüthi. Der Innenverteidiger ist sackstark gegen Essende, was seinem Nebenmann Bung Meng Freimann gleich mehr Selbstvertrauen einflösst. Möglich, dass der FCL endlich sein funktionierendes Duo in der zentralen Abwehr gefunden hat.

Das wiederum sind schlechte Neuigkeiten für Stefan Knezevic. Der FCL-Vizecaptain muss gegen YB zum zweiten Mal in Serie auf der Tribüne Platz nehmen. Daran wird sich wohl wenig ändern, wenn die Konkurrenz in der Innenverteidigung plötzlich anfängt, vernünftige Spiele abzuliefern.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
12
26
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
16
28
3
FC Sion
FC Sion
13
11
26
4
FC Zürich
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
FC Luzern
13
-7
13
9
FC Thun
FC Thun
12
-10
13
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
1:0
13
-12
13
11
FC Vaduz
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
0:1
13
-12
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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