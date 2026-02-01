DE
Super League: Die Stimmen zum YB-Heimsieg gegen den FCZ
Fassnacht nach Sieg
«Tut gut, endlich wieder einmal zu Null zu spielen»
Christian Fassnacht, Dennis Hediger, Joël Monteiro, Lindrit Kamberi und Silas Huber sprechen nach dem Spiel über den YB-Heimsieg gegen den FC Zürich.
Publiziert: 20:36 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights des 22. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
3:36
Highlights im Video
Youngster Krasniqi verhindert GC-Niederlage spät
3:04
Highlights im Video
Lavanchy gleicht mit sehenswertem Volley aus
2:46
Highlights im Video
Abgefälschter Schuss wird zur Vorlage für Winti-Siegtor
3:46
Yverdon – Aarau 1:2
Derbaci schiesst Aarau in extremis zum Sieg
