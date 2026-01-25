DE
Espen sind fassungslos
«Verstehe nicht, wie man da Elfmeter geben kann»

Der FCSG gibt eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand und verliert nicht unverdient gegen Servette. Zu reden aber gibt die Szene vor dem Ausgleich. Tom Gaal versteht nach Schlusspfiff die Welt nicht mehr.
Publiziert: 20:53 Uhr
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
21
21
46
2
FC Lugano
FC Lugano
21
11
39
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
20
14
37
4
FC Basel
FC Basel
21
9
36
5
FC Sion
FC Sion
21
6
32
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
21
3
28
8
FC Zürich
FC Zürich
21
-8
25
9
Servette FC
Servette FC
21
-5
24
10
FC Luzern
FC Luzern
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
21
-11
18
12
FC Winterthur
FC Winterthur
20
-32
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
