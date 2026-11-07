Aus Lausanne-Sicht ist das Schlimmste durch das 1:1 nach zuletzt sechs Ligapleiten in Serie abgewendet. Ludovic Magnin geht bei seiner Rückkehr an die Seitenlinie ein Risiko ein und stellt das System um. Das trägt zu Beginn Früchte.

Besonders Molebe kann offensiv viele Akzente setzen. Sein Sturmpartner Omar Janneh versucht zwar durch eine hohe Laufbereitschaft in die Partie zu finden, alles in allem ist es aber zu wenig für einen Stürmer, der in der vergangenen Spielzeit in 18 Einsätzen acht Tore erzielt hat.

Eine Problemzone konnte Magnin aber auch nicht komplett lösen: die Abwehr. Zwar zeigt sich diese stabiler als unter Trainer Luka Elsner, doch vor dem Gegentor verpassen es sowohl Mollet als auch Soppy mit ihren Gegenspielern mitzugehen. So stehen beim missglückten Volley von GC-Krasniqi gleich zwei Spieler völlig frei.

Immerhin belohnen sich die Waadtländer für eine gute zweite Hälfte mit vielen Abschlüssen doch noch.

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