Das Match of the Week Kann der Aufsteiger weiterhin gut performen?

Im Match of the Week in der Promotion League kommt es in der Promotion League zum Duell zwischen Aufsteiger Vevey-Sports und der U21 des FC Zürich. Vevey liegt nach einer starken Vorrunde immer noch auf Rang 6.

Publiziert: 13:39 Uhr