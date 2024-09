Der Leader reist zum schwächelnden Absteiger

Auch an diesem Wochenende zeigt Blick das Match of the Week aus der Promotion League in Kooperation mit RED+ im kostenlosen Livestream. Der FC Baden empfängt nach zuletzt drei Niederlagen in Folge ausgerechnet den Tabellenleader FC Rapperswil-Jona.

Obschon die Konkurrenz schon eine Partie mehr ausgetragen hat, grüsst der FC Rapperwil-Jona weiterhin von der Tabellenspitze in der Promotion League. Diese Spitzenposition gilt es am Samstagnachmittag aufs Neue zu verteidigen. Die Mannschaft von David Sesa gastiert am Samstagnachmittag in Baden. Der FC Baden ist nach dem Abstieg alles andere als gut in die neue Spielzeit gestartet, mit acht Punkten stehen die Aargauer nur an 15. Stelle. Ein Befreiungsschlag ausgerechnet gegen den Leader dürfte den Heimfans im Stadion Esp sicherlich gefallen.

Live-Fussball auf RED+ RED+, ein Angebot von Ringier Sports, streamt seit August 2022 sämtliche Partien Promotion League und 1. Liga Classic live und zeigt die Highlights der einzelnen Spiele. Der Zugang zu RED+ ist nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abonnements (RED+ GAMEPASS) möglich. 2023 werden etwa 10’000 Livesendungen produziert und gestreamt. Weitere Infos unter red.sport! RED+, ein Angebot von Ringier Sports, streamt seit August 2022 sämtliche Partien Promotion League und 1. Liga Classic live und zeigt die Highlights der einzelnen Spiele. Der Zugang zu RED+ ist nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abonnements (RED+ GAMEPASS) möglich. 2023 werden etwa 10’000 Livesendungen produziert und gestreamt. Weitere Infos unter red.sport! Mehr

«Match of the Week» Fussball – Das ist der nächste Livestream:

21.09. - 16:00 Uhr: FC Baden 1897 vs. FC Rapperswil-Jona

Jeweils ein Spiel pro Woche, das «Match of the Week», wird live und kostenlos auf Blick wie auch auf «RED+» gezeigt.