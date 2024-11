Tami zufrieden mit jungem Team «Mir hat die Solidarität auf dem Platz gefallen»

Die Nati verliert auch ihr letztes Nations-League-Spiel in dieser Kampagne gegen Spanien. Nati-Direktor Pieluigi Tami will nach der 2:3-Niederlage aber auch die positiven Aspekte herausheben und äussert sich zur Zukunft von Giorgio Contini in der Nati.